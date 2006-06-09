Буш обиделся на украинских коалициантов и не приедет в Украину
08:50, 09 июня 2006Политика
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Вместо этого посетит Венгрию
Президент США Джордж БУШ отказался от планов посещения Украины в конце июня и вместо этого поедет в Венгрию.
Как сообщает Reuters, Дж. БУШ прилетит в Будапешт 22 июня после встречи с европейскими лидерами в Вене. В Венгрии президент США будет участвовать в праздновании 50-летия революции.
Агентство отмечает, что планы Президента США поехать в Киев официально не декларировались, однако о них прессе рассказали сотрудники Белого дома.
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