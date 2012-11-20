В ПР успокаивают, что паспорт не обязательно носить при себе постоянно

Об этом заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Ирина Бережная, сообщили УНИАН а пресс-службе ПР.

“Сегодня в связи со вступлением в силу нового Уголовного процессуального кодекса звучат заявления, мол, с 20 ноября при себе всегда надо иметь паспорт. Но это просто чепуха, которую распространяют люди, сознательно манипулируя общественным мнением”, - отметила депутат.

По ее словам, в украинском законодательстве, а в частности, в новом УПК, нет никаких норм, согласно которым граждане обязательно должны носить с собой паспорт. “Сегодня многие сознательно трактуют новый Уголовный процессуальный кодекс, манипулируя отдельными положениями. Соответственно, призывы постоянно иметь при себе паспорт являются полной бессмыслицей”, - добавила И.Бережная.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 ноября, заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заявил, что оппозиция требует отменить Уголовный процессуальный кодекс Украины, который сегодня вступил в силу.

Он отметил, что этот УПК - «для богатых и против абсолютного большинства граждан, потому что теперь, как в период раннего Средневековья, когда получали индульгенции, теперь можно купить право на совершение преступлений».

Н.Томенко отметил, что в соответствии с новым УПК рядовой гражданин даже не сможет получить бесплатные услуги адвоката.

Он отметил, что, по существу, с сегодняшнего дня каждый человек может оказаться «под негласной слежкой».

По словам вице-спикера, адвокаты советуют гражданам иметь всегда при себе паспорта, «а мне это напоминает оккупационный режим».