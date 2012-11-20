В ПР успокаивают, что паспорт не обязательно носить при себе постоянно

17:50, 20 ноября 2012
Политика
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В Украине не существует ни одной нормы закона, которая бы обязывала граждан постоянно иметь при себе паспорт.

Ірина Бережна

Об этом заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Ирина Бережная, сообщили УНИАН а пресс-службе ПР.

“Сегодня в связи со вступлением в силу нового Уголовного процессуального кодекса звучат заявления, мол, с 20 ноября при себе всегда надо иметь паспорт. Но это просто чепуха, которую распространяют люди, сознательно манипулируя общественным мнением”, - отметила депутат.

По ее словам, в украинском законодательстве, а в частности, в новом УПК, нет никаких норм, согласно которым граждане обязательно должны носить с собой паспорт. “Сегодня многие сознательно трактуют новый Уголовный процессуальный кодекс, манипулируя отдельными положениями. Соответственно, призывы постоянно иметь при себе паспорт являются полной бессмыслицей”, - добавила И.Бережная.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 ноября, заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заявил, что оппозиция требует отменить Уголовный процессуальный кодекс Украины, который сегодня вступил в силу.

Он отметил, что этот УПК - «для богатых и против абсолютного большинства граждан, потому что теперь, как в период раннего Средневековья, когда получали индульгенции, теперь можно купить право на совершение преступлений».

Н.Томенко отметил, что в соответствии с новым УПК рядовой гражданин даже не сможет получить бесплатные услуги адвоката.

Он отметил, что, по существу, с сегодняшнего дня каждый человек может оказаться «под негласной слежкой».

По словам вице-спикера, адвокаты советуют гражданам иметь всегда при себе паспорта, «а мне это напоминает оккупационный режим».

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