ВР приняла закон о биометрических паспортах с правками Президента

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона «О Едином государственном демографическом реестре» проголосовали 243 народных депутата из 355, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил представитель главы государства в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, предыдущую редакцию закона Президент не мог подписать из-за ряда причин. В частности, предыдущей версией закона предусматривалась выдача значительного количества документов, которые должны были использоваться на территории Украины. В частности, документами, оформление которых предусматривается с применением средств Единого государственного демографического реестра, которые удостоверяют лицо и подтверждают его специальный статус, наряду с удостоверением водителя, удостоверением личности без гражданства для выезда за границу, видом на постоянное жительство, видом на временное жительство, карточкой мигранта, удостоверением беженца и проездным документом беженца являются также другие документы, удостоверяющие лицо и подтверждающие его специальный статус, определенные законами Украины, при этом их название Законом не определяется.

Кроме того, по словам Ю.Мирошниченко, также не согласовывается со ст. 35 Конституции Украины норма закона, которой только декларируется право лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от внесения информации в бесконтактный электронный носитель, который будет вмонтирован в соответствующие бланки документов.

Ю.Мирошниченко отметил, что Конституцией Украины каждому человеку гарантируется право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Кроме того, добавил он, не отвечает требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации норма закона о возможности продления срока действия удостоверения личности моряка и выдача удостоверения члена экипажа сроком до пяти лет.

Ю.Мирошниченко также отметил, что глава государства считает неприемлемым внесение изменений в Бюджетный кодекс, согласно которым плату за предоставление административных услуг предлагается отнести к собственным поступлениям бюджетных учреждений, поскольку плата за предоставление таких услуг принадлежит к доходам общего фонда государственного бюджета.

Верховная Рада поддержала предложения Президента и исключила эти нормы из закона «О Едином государственном демографическом реестре».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о внедрении электронных биометрических паспортов.

19 ноября Президент Украины Виктор Янукович вернул данный закон в парламент со своими предложениями.