Переговоры о коалиции: среди нерешенного - структура правительства

«Участники переговорного процесса обсуждали общий подход к определению распределения сфер ответственности», - сообщил на брифинге для журналистов участник сегодняшних переговоров от «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

“А это в свою очередь влечет за собой решение механизма кадровых назначений”, - добавил он.

При этом Р.ЗВАРИЧ отметил, что участники переговоров ”не обсуждали ни одной должности, ни одной конкретной персоны, связанной с конкретной должностью".

Он уточнил, что конкретно вопрос председателя Верховной Рады, в том числе избрание на эту должность лидера СПУ Александра МОРОЗА, не обсуждались ни в формальном контексте, ни в кулуарах.

«Мы говорили с нашими коллегами о том, что будем формировать пакет кадровых назначений в соответствии с определенными принципами, которые должны быть согласованы. Потому что нам нужна общая система координат, которая обеспечит нам не только назначение правительства, но и должностей в Верховной Раде Украины», - отметил Р.ЗВАРИЧ.

Он рассказал, что больше всего времени заняло нахождение общих позиций по отдельным формулировкам текста соглашения, и подчеркнул, что сегодня проходит самый сложный этап переговоров.

“По некоторым вопросам такая консолидированная позиция найдена, по некоторым – мы приблизились к общей позиции», - сообщил Р.ЗВАРИЧ. Так, по его словам, максимально консолидированная позиция найдена по земельным отношениям. Среди нерешенных вопросов он назвал вопрос структуры правительства. «Всем известно, что президент настаивает на восстановлении механизма правительственных комитетов. Мы четко высказываем эту позицию. Но иногда требования переговорщиков звучат в категорической форме, что мешает конструктиву», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он рассказал, что вопрос подчинения коалиции и правительства участники переговоров решают тоже – в целом, по их мнению, правительство должно отчитываться коалиции. «Иначе теряется смысл Конституционной реформы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на встрече БЮТ представляют Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ и Николай ТОМЕНКО, «Нашу Украину» - Роман ЗВАРИЧ, Петр ПОРОШЕНКО и Анатолий КІНАХ, позже к ним присоединился Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, СПУ – Александр МОРОЗ, Иосиф ВИНСКИЙ и Василий ЦУШКО.