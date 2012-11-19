В ВР зарегистрировали еще один закон о перевыборах

Автором законопроекта, как свидетельствует сайт ВР, является народный депутат от фракции БЮТ-Батькивщина Владимир Яворивский.

Однако в настоящее время текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

"Признать необходимым проведение повторных выборов в округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223 и обратиться в Верховную Раду Украины по поводу принятия ею решения о проведении повторных выборов в этих округах", - отмечается в решении ЦИК.

13 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект народного депутата от Партии регионов Александр Козуба о внесении изменений в Закон «О выборах народных депутатов Украины" о проведении повторных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах.