Сегодня ВАСУ рассмотрит иск «Батькивщины» к Центризбиркому
Высший административный суд Украины сегодня рассмотрит иск Объединенной оппозиции «Батькивщина» о признании противоправной бездеятельности Центральной избирательной комиссии.
Предметом иска является необеспечение защиты избирательных прав более 30 тысяч избирателей в округе № 94, голоса которых не были учтены при установлении результатов выборов.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін».
В своих исковых требованиях «Батькивщина» просит суд обязать ЦИК установить результаты выборов депутатов по общегосударственному округу с учетом более 30 тысяч голосов избирателей.
Судебное рассмотрение дела назначено на 11.00.
Адрес: ул. Московская, 8, корп. 5.
Председательствующий судья - Мороз В.Ф.
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Как сообщал УНИАН, 4 ноября ОИК № 94 объявила победителем кандидата от Партии регионов Татьяну Засуху.
В Объединенной оппозиции «Батькивщина» заявили о фальсификациях, подчеркнув, что «ОИК № 94 в нарушение всех процедур, без обсуждения и даже голосования составила итоговый протокол, в который вписала победу Т.Засухи, хотя в этом округе с отрывом в почти 10 тысяч голосов победил представитель «Батькивщины» Виктор Романюк».
В оппозиции также отметили, что «члены комиссии без проведения рассмотрения, без принятия жалоб, без голосования признали недействительным голосование в 27 участках округа, таким образом просто отменив волеизъявление около 30 тысяч жителей области».
6 ноября ЦИК принял постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах 28 октября и необходимости проведения повторных выборов в пяти одномандатных округах, среди каких округ № 94 (Обухов, Киевская область).
9 ноября Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска «Батькивщины» о признании противоправным и отмене постановления ОИК № 94 о признании недействительными голосования на 27 участках.
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11 ноября председатель ЦИК Владимир Шаповал заявил о намерении инициировать рассмотрение на заседании Высшего совета юстиции вопроса привлечения к ответственности трех судей Киевского окружного административного суда, которые приняли решение о признании недействительными результатов голосования в 27 участках в округе № 94.
12 ноября стало известно, что Киевский апелляционный административный суд накануне отказался удовлетворить апелляцию «Батькивщины» и 69 избирателей об отмене постановления окружной избирательной комиссии № 94, которым она признала недействительным голосование на 27 участках.