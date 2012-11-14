Депутаты от Объединенной оппозиции создадут единую фракцию

Такое решение было единогласно принято на первом совместном заседании новоизбранных парламентариев, которое состоялось сегодня в Центральном штабе "Батькивщины", сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Во время заседания народные депутаты были официально представлены руководителем Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батькивщина" Александром Турчиновым.

Также был обсужден пакет организационных вопросов, связанных с работой в Верховной Раде Украины седьмого созыва.