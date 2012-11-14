Депутаты от Объединенной оппозиции создадут единую фракцию
17:25, 14 ноября 2012Политика
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Новоизбранные народные депутаты от Объединенной оппозиции "Батькивщина" приняли решение о создании единой фракции в Верховной Раде.
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Такое решение было единогласно принято на первом совместном заседании новоизбранных парламентариев, которое состоялось сегодня в Центральном штабе "Батькивщины", сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.
Во время заседания народные депутаты были официально представлены руководителем Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батькивщина" Александром Турчиновым.
Также был обсужден пакет организационных вопросов, связанных с работой в Верховной Раде Украины седьмого созыва.
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