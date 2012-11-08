Глава комитета Госдумы: неважно, что делала Тимошенко в 90-е

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение на пресс-конференции в Москве высказал глава комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Пушков.

«Критическая оценка по отношению к украинским выборам в значительной степени связаны с тем, что выборы не обеспечили тот политический результат, который хотят в США. США хотели, чтобы победили, как и 2004 году, прозападные лидеры», - сказал А.Пушков.

«Неважно, что делала Тимошенко в 90-е годы. Она могла делать все что угодно, но сейчас она будет объявлена политическим заключенным, мученицей, страдалицей, новым Святым Себастьяном - и не потому, что ей очень симпатизируют по каким-то личным причинам. Тимошенко считается прозападным политиком - и отсюда критика выборов», - считает А.Пушков.

По его словам, США не являются страной с идеальной избирательной системой, при этом власти страны применяют двойные стандарты.

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«В странах, где исход выборов не устраивает США, они объявляются несправедливыми, неверными», - сказал А.Пушков.

«Сейчас западные наблюдатели говорят, что в Украине велика роль денег. Однако эта роль не больше, чем в США. Может быть, такая роль денег не правильная, но вы тогда примите меры у себя – сократите эту роль денег и тогда критикуйте другие страны», - сказал он.

А.Пушков отметил, что в США на предвыборную кампанию было потрачено почти 2 млрд. долл.

По его словам, если какие-либо страны обвиняют в том, что у них всем руководят олигархи, то тогда возникает вопрос, кто руководит в США.

«Естественно, колоссальную роль (олигархи) играют в США, и мы это все видим. США надо уходить от двойных стандартов – себя они меряют одним аршином, а других почему-то по-другому», - считает А.Пушков.

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При этом он отметил, что это подрывает образ США в глазах партнеров.

Кроме того, А.Пушков высказал мнение, что после переизбрания Барака Обамы президентом внешняя политика Соединенных Шатов в целом существенно не изменится.

«Никакого «нового» Обамы не будет, и в области внешней политики от него американцы не требуют особой новизны», - считает А.Пушков.

Он отметил, что для американцев важно намерения Б.Обамы вывести войска из Афганистана и Ирака.

Также А.Пушков уверен, что в отношении стран СНГ Соединенные Штаты будут проводить прежнюю политику, частности, будут прилагаться усилия, чтобы приблизить Грузию и Украину к НАТО.

По его мнению, в отношении Украины такая политика будет проводиться в «мягкой форме», поскольку эту инициативу поддерживает не более 20% украинцев.