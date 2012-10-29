Посол РФ: Россия отреагирует на выбор Украины так, как сочтет нужным

Россия будет реагировать на любой выбор Украины так, как она считает необходимым, заявил в интервью «Голосу России» Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов.

Посол сообщил, что Россия внимательно следит за избирательным процессом в Украине.

"Россия, конечно, готова принять любой выбор Украины, но тоже надо понимать, что Россия будет реагировать на любой выбор Украины так, как она считает необходимым, в зависимости со своими интересами", - сказал М.Зурабов.

Оценивая предварительные результаты выборов, М.Зурабов отметил, что радикализация украинского общества начала приобретать в последнее время четко выраженные формы.

«Усиление позиций Коммунистической партии Украины в Верховной Раде - а это очень серьезный прирост, с 6% до 13% - свидетельствует о запросе на более социально ориентированную политику, которая проводится правительством. С другой стороны, я считаю, что прохождение такой националистической партии как «Свобода», во многом связано с определенными проблемами в среде молодежи. Закрытие для многих регионов и для многих молодых людей социальных лифтов, которые существовали всегда, безусловно, приводит к радикализации настроений и выбору тех политических сил, которые излагают достаточно простые, понятные и, как на первый взгляд кажется, легко достижимые цели», - заявил М.Зурабов.

Впрочем, как отметил посол, радикального изменения курса стратегического сотрудничества Украины и России в будущем не будет.

«Как мы услышали от премьер-министра Николая Азарова, Партия регионов собирается продолжать курс Президента Виктора Януковича, а этот курс предполагает стратегическое конструктивное сотрудничество между Украиной и Россией. Радикального изменения этого курса не будет. Также хочу заметить, что любое изменение политического курса сопряжено с готовностью заплатить определенную экономическую цену за изменение этого курса. И на сегодняшний день, ситуация в Украине и двусторонние отношения в прямую указывают на заинтересованность украинских предпринимателей и украинского правительства в наращивании двустороннего товарооборота, в углублении кооперационных связей, что кончено, может существовать только тогда, когда и политические контакты, и перспективы их развития являются для российской стороны понятными и просчитанными», - заявил М.Зурабов.

Ранее М.Зурабов приехал в избирательный штаб Партии регионов. Как сообщил сам политик, он приехал для того, чтобы составить для себя общую картину о том, как были организованы выборы в Украине. По его словам, он уже посетил штабы других политических партий, которые имеют шансы пройти в Верховную раду.