Клинтон также назвала выборы в Украине «шагом назад» от демократии

Последние парламентские выборы в Украине являются «шагом назад» для демократии.

Об этом Государственный секретарь США Хиллари Клинтона заявила 30 октября на пресс-конференции в Сараево, сообщает Государственный департамент США на своем сайте.

В частности, она отметила, что США «разделяют оценку международных наблюдателей ОБСЕ, которые назвали парламентские выборы в Украине «шагом назад» для украинской демократии».

По ее словам, эти выборы стали шагом назад по сравнению с парламентскими выборами 2007 года и президентскими выборами 2010 года.

Она вновь выразила «глубокую обеспокоенность США в связи с политически мотивированным осуждением лидеров оппозиции, в частности, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, и их недопущение их к участию в этих выборах».

«Мы призываем власть Украины немедленно положить конец выборочному преследованию и заключению политических оппонентов», - подчеркнула она.

По словам Х.Клинтон, «народ Украины заслуживает лучшей судьбы», того, чтобы «жить в стране с крепкими демократическими институтами, в стране, где уважают принцип верховенства права».

«Нынешние же выборы никоим образом не способствовали достижению этих целей», - отметила Х.Клинтон.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты, как и ранее, расположены к народу Украины. «Мы хотим работать с ним, чтобы укрепить демократию, суверенитет и независимость своего государства», «мы призываем руководство остановить движение назад и вновь начать реализовывать стремление украинского народа», - заявила Х.Клинтон.