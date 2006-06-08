Компартия России проведет консультации с КПУ об учениях в Крыму
15:23, 08 июня 2006Политика
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Об этом заявил Г.Зюганов
Коммунистическая партия Российской Федерации проведет "масштабные, полнокровные консультации" с Коммунистической партией Украины относительно украино-американских учений в Крыму.
Как сообщает РИА «Новости», об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.
Он назвал американские учения в Крыму произволом и беззаконием. "Мы считаем, что это международный произвол и полное беззаконие", - сказал Г.ЗЮГАНОВ.
"Наша партия выступает категорически против этих учений и максимально координирует свои усилия в противодействии проведению такого рода мероприятий", - отметил он.
По мнению Г.ЗЮГАНОВА, учения в Крыму противоречат договору между Россией и Украиной.
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