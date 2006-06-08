Черновецкий: Бродский - это механический аппарат, разбрасывающий навоз

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что обвинения, высказанные лидером фракции БЮТ в Киевском городском совете Михаилом БРОДСКИМ в его адрес, не заслуживают комментариев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не буду комментировать ни одно из его высказываний. Я не хочу упоминать фамилию человека, который на моих глазах потерял достоинство. Этого человека не существует как политика. На моих глазах он превратился из героя в механический аппарат, который разбрасывает… навоз. И это мягко сказано», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева также напомнил, что был одним из немногих людей, которые поддержали М.БРОДСКОГО во время его ареста во времена президентства Леонида КУЧМЫ. «Я помогал многим людям, которые многое делали для Украины. И поддержал его (М.БРОДСКОГО - УНИАН), когда он пришел ко мне за поддержкой за несколько часов до его ареста», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции БЮТ в Киевсовете М.БРОДСКИЙ 6 июня заявил, что «каждый день депутатов фракций Киевсовета, которые не заявили о поддержке нового мэра, в первую очередь БЮТ, вызывают на переговоры с руководством города с тем, чтобы они изменили свою позицию и вышли из своих фракций». По информации М.БРОДСКОГО, к примеру, Николай ЛАМБУЦКИЙ рассказал ему, что его вынудили написать заявление о выходе из БЮТ в обмен на то, что он останется в должности руководителя транспортного предприятия «Киевпастранс». Многим депутатам фракции также предлагались деньги за выход из БЮТ, утверждает М.БРОДСКИЙ.