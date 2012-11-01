Яценюк надеется, что оппозиция сможет окончательно договориться

Председатель координационного Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк надеется, что переговоры «Батькивщины» с другими оппозиционными силами, которые по результатам выборов прошли в новый парламент, будут успешно завершены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге перед ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове после встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, отвечая на вопрос, продолжаются ли сейчас переговоры с лидером партии «УДАР» Виталием Кличко.

«Вы знаете, что переговоры с О.Тягнибоком завершились еще до момента выборов, и я надеюсь, что мы обязательно завершим переговоры с другими партиями, которые хотят сформировать мощную оппозицию в украинском парламенте», - сказал А.Яценюк.