Тимошенко разрешили встречу с тремя соратниками и послом ЕС

13:03, 01 ноября 2012
Политика
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Экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, проходящей курс лечения в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, разрешили встретиться с лидерами Объединенной Оппозиции Александром Турчиновым, Арсением Яценюком, Григорием Немирей и послом Евросоюза в Украине Яном Томбински.

Григорій Немиря, Олександр Турчинов і Юлія Тимошенко під час засідання ВР. Київ, 3 лютого

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщил журналистам заместитель начальника управления ГПтСУ в Харьковской области Андрей Лапинский.
По его словам, вчера Ю.Тимошенко в письменном виде обратилась с просьбой предоставить ей разрешение на встречу с этими людьми. А.Лапинский отметил, что в виде исключения Ю.Тимошенко разрешили провести эту встречу.

«Мы надеемся, что это повлияет на то, что Юлия Владимировна прекратит голодовку», - сказал А.Лапинский.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Харькове защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко зачитал заявление экс-премьера о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.

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