Тимошенко разрешили встречу с тремя соратниками и послом ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщил журналистам заместитель начальника управления ГПтСУ в Харьковской области Андрей Лапинский.

По его словам, вчера Ю.Тимошенко в письменном виде обратилась с просьбой предоставить ей разрешение на встречу с этими людьми. А.Лапинский отметил, что в виде исключения Ю.Тимошенко разрешили провести эту встречу.

«Мы надеемся, что это повлияет на то, что Юлия Владимировна прекратит голодовку», - сказал А.Лапинский.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Харькове защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко зачитал заявление экс-премьера о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.