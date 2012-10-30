Регионал требует пересчета в округе, где побеждает Терехин

Работа окружной избирательной комиссии № 211 в Голосеевском районе Киева заблокирована, провластный кандидат в народные депутаты Игорь Лысов, который проигрывает выборы, требует пересчета результатов голосования на всех участках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

О своих намерениях И.Лысов заявил в жалобе на действия членов ОИК, которую подал в эту же комиссию.

По данным Киевского избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», разгорелся конфликт между председателем ОИК Еленой Вутке (УНП) и заместителем председателя ОИК Владимиром Гриценко (Партия регионов).

Е.Вутке отказывается ставить на голосование жалобу И.Лысова, мотивируя законность и отсутствие нарушений в уже принятых протоколах. В свою очередь, В.Гриценко настаивает на отстранении от исполнения обязанностей председателя ОИК и голосовании вопроса по жалобе И.Лысова.

В ОИК зафиксирован факт самовольного распаковывания коробок с бюллетенями.

По словам представителей участковых избирательных комиссий, без решения комиссии о пересчете голосов некоторые члены ОИК открыли коробки и пакеты. Как утверждают очевидцы, бюллетени перевернуты, заменены, а некоторые вообще отсутствуют. По этому факту составлен акт.

В ОИК выехали народные депутаты от оппозиции. Также на место происшествия вызваны представители прокуратуры и милиции.

На данный момент в одномандатном округе № 211 обработано 81,39% протоколов. Кандидат от оппозиции Сергей Терехин получил 29,62%, И.Лысов – 27,36%.