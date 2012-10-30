Эксперт: Власть будет делать все, чтобы занять где-то 3-4 млрд долларов

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал ведущий эксперт Центра Разумкова Павел Розенко.

«Мы наблюдаем рост ВВП на уровне 0% при низкой инфляции. Госбюджет, выходит, не получает даже тех средств, которые необходимы для выполнения бюджетных программ, в том числе по социальной защите населения, - подчеркнул П.Розенко. – При этом у государства уже нет ресурса для очередного наступления на бизнес. Все налоги наперед уже оплачены, а малый и средний бизнес еще глубже ушли в тень. Единственный ресурс – дешевые средства внешних заимствований и МВФ. Власть сегодня будет делать все, чтобы получить этот дополнительный ресурс в 3-4 млрд долларов и продержаться на нем какое-то время»,- сказал эксперт.

По его словам, негативные тенденции, которые наблюдались в экономике до выборов, после выборов лишь усилятся. И даже если правительству удастся найти средства и выплатить зарплаты и пенсии, это лишь отсрочит кризис. «В правительстве будет крайне сложная ситуация к концу года – к началу будущего года с финансированием зарплат, социальной помощи, пенсий, я уже не говорю о том, что скорее всего такие программы как возвращение вкладов Сбербанка СССР, будут вовсе приостановлены», - уверен эксперт.

Он подчеркнул, что дефицит ресурсов доказывает даже динамика поступлений в Пенсионный фонд. «Сегодня, по моим оценкам, дополнительный дефицит бюджета пенсионного фонда по октябрю составит не менее 8 млрд грн. И хотя в бюджете прописана общая сумма дотаций плюс дефицит – 65 млрд, вероятно по итогам года общий дефицит вместе с государственными составит 85 млрд грн», - предположил П.Розенко.

По мнению эксперта, в ближайшее время власти будут максимально нацелены на принятие условий предоставления кредита от МВФ. «Во-первых, речь идет о принятии бюджета. Вероятнее всего, его примет еще старая Рада, где есть «железных» 350 голосов, чего нет в новой Раде. Бюджет будет жестким, неприятным и во многом кризисным. В нем будут заложены минимальные показатели социального роста. И мы это уже увидели. Если в текущем году минимальная зарплата должна вырасти на 12%, то в следующем – только на 8%. И так по всем статьям», - подчеркнул собеседник.

По его мнению, власти придется повышать цену на газ для населения и коммунальные тарифы. «Возможно, повышение не будет стремительным – сначала на 10-15%, но на протяжении полугода оно составит не менее 30-50%», - сказал эксперт.

Третьим условием, по словам П.Розенко, станет гибкий курс гривни, на чем давно настаивает МВФ.

«Стоит сказать, что до Нового года резких провалов и обвалов не будет, но затем люди начнут все ощущать – и рост цен на товары и услуги, и девальвацию гривни, а адекватного роста пенсионных и зарплатных выплат не будет. Общество будет загнано в некое депрессивное состояние. К сожалению. И это будет плата за тот популизм, который мы наблюдали в экономической политике последних 10 месяцев, когда экономические механизмы не работали, а правительство работало на выборы», - отметил эксперт. Он также добавил, что по самым оптимистическим прогнозам рост ВВП в следующем году составит не более 2%.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, дефицит Государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 3 раза — до 24,381 млрд грн. Общий фонд госбюджета за 9 месяцев т.г. выполнен с дефицитом 22,115 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за 9 месяцев 2011 года.

Расходы госбюджета в январе-сентябре составили 267,260 млрд грн, в т.ч. расходы общего фонда - 231,176 млрд грн, что, соответственно, на 15,2% и 15,1% больше за январь-сентябрь 2011 года.

В январе-сентябре 2012 года на покрытие дефицита Пенсионного фонда для выплаты пенсий за счет средств государственного бюджета было перечислено 10,791 млрд грн.

Государственные заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 87,034 млрд грн, в т.ч. в общий фонд — 83,886 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено 55,111 млрд грн, от внешних источников поступило 31,923 млрд грн.

Сводный бюджет за январь-сентябрь 2012 выполнен с дефицитом в сумме 21,265 млрд грн. Доходы сводного бюджета составили 317,962 млрд грн, расходы — 335,753 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы — 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда — 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.