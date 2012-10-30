Польский депутат объяснил, почему "Свободу" нельзя перекупить

Об этом он сказал польской газете Rzeczpospolita.

"Несмотря на благоприятное для Партии регионов избирательное законодательство, партия не могла получить конституционное большинство, что дает определенную гарантию того, что законы о выборах Президента не будут изменены таким образом, чтобы президента избирал парламент, а не народ", - отметил он.

"Это важно с точки зрения шансов Президента (Виктора) Януковича на выборах главы государства через приблизительно два года", - отметил евродепутат.

П.Залевски, который представляет в Европарламенте Польшу с 2009 года, также сказал, что "Свобода" является антисистемной партией и, возможно, собственно это стало причиной ее избирательного успеха.

"Поэтому депутатов этой партии не смогут перекупить группировка Януковича или другая политическая сила", - отметил евродепутат.