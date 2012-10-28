Сами кандидаты также получают звонки со своих мобильных с агитацией голосовать за них.

Как написал в "Фейсбуке" кандидат в депутаты Верховной рады Украины Лев Миримский, "в Симферополе провокаторы запустили телефонную карусель. Друзья и знакомые беспрерывно сообщают о том, что им названивают с разных номеров, в том числе – и моих, агитируют голосовать за меня. Началось все еще вчера вечером, провокационные звонки продолжились ночью, причем содержание посланий отличается разнообразием – кому-то просто советуют отдать голос за меня, кому-то песни про кандидатов крутят. Самое интересное, что и меня с трех часов ночи с перерывом в 1 минуту «агитировал» роботизированный голос. Фантастика: на мой номер звонили с того же моего номера! Понятно, что все делалось через компьютер виртуально. Звонили и с номеров моей же приемной, и опять же – ночью!".

"Конечно, звонки раздражают, и я понимаю состояние людей. Но думающий человек понимает, что ни один нормальный кандидат такой ерундой заниматься не будет. В общем, могу официально сказать – к звонкам ни я, ни мой штаб никакого отношения не имеют, это чистой воды провокация, причем для нее есть своя статья уголовного кодекса. А если подойти правильно, то и не одна", - добавил Л.Миримский.

"Мой телефон звонит с трех часов ночи не переставая, в основном номер скрыт! Проснувшись от первого звонка, я взяла трубку и услышала песню "И вот настал великий день, мне дали в руки бюллететнь и ..." Были и телефоны с цифрами, когда подключалась - вариант тот же! Уже назвонили раз двести! Пыталась перезвонить на телефоны с номерами - "приятный" голос объяснял, что номер не обслуживается!" - возмущается в "Фейсбуке" кандидат в нардепы Людмила Денисова.

На звонки жалуется и крымские журналисты, среди них - работник "Радио "Свобода", глава Комитета по мониторингу свободы прессы в Крыму Владимир Притула.