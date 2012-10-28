На приемную оппозиционного кандидата Третьякова совершено нападение

По их информации, 28 октября в 7:05 на горячую линию штабу поступил звонок от жительницы столицы с сообщением о том, что взломана дверь депутатской приемной Александра Третьякова по ул. Рокоссовского, 10.

Выехав на место инцидента, представители кандидата обнаружили, что роллеты и дверь приемной взломаны. Прибывшая по вызову опергруппа милиции засвидетельствовала взлом.

По словам юриста общественной приемной Александра Третьякова Антона Балутенко, злоумышленники внутрь так и не проникли.

«После осмотра места, где произошел инцидент, выяснилось, что злоумышленникам так и не удалось попасть в помещение приемной. Очевидно, они испугались сигнализации или их вспугнул кто-то из прохожих», заявил Балутенко.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на парламентские выборы по 218-му мажоритарному округу столицы, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.