В воскресенье 1+1 раскроет все секреты участников выборов-2012

В воскресенье, 28 октября, ровно в 19.27 на 1+1, а также на сайте ТСН.uа в режиме онлайн трансляции стартует политическое шоу "Выборы 2012", посвященное парламентским выборам в Украине.

Алла Мазур и Руслан Сеничкин будут принимать гостей - политиков, политтехнологов и экспертов, чтобы выяснить, каких законов ждать украинцам в ближайшие 5 лет. Наталья Мосейчук и Лидия Таран каждые полчаса будут рассказывать свежие новости из Центризбиркома и избирательных участков, а более полусотни журналистов будут отслеживать вживую ход голосования в городах Украины, а также в США, Европе и России.

Ровно в 20.00, после объявления результатов экзит-пола ключевые политики поделятся не только эмоциями от поражения или победы, но и подробностями о реальных договоренностях между кандидатами и политическими силами.

К тому же, зритель 1+1 в деталях узнает, что ели и во что были одеты участники выборов и их сторонники в партийных штабах в этот вечер – подробности будет узнавать легенда светской журналистики Катя Осадчая. Кроме того, зрители увидят уникальный эксперимент канала 1+1 - как из водителя маршрутки или из рокера-неформала сделать народного депутата.

Кого на самом деле выбирают украинские избиратели - своих представителей в парламент или вымысел политтехнологов? Чтобы ответить на этот вопрос, "1+1" организовал выборы в одном из поселков в Киевской области. Результат превзошел все ожидания даже авторов проекта.