Бывший однопартиец Балоги советует ему обратиться к врачу

Об этом УНИАН сообщил сам кандидат в народные депутаты от Партии регионов по избирательному округу № 70 Михаил Ланьо, комментируя сегодняшнее обращение В.Балоги к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с требованием «немедленно расследовать применение уголовных методов в избирательной борьбе со стороны провластного кандидата М.Ланьо”.

Как сообщал УНИАН, в обращении В.Балоги к генпрокурору отмечено, что 24 октября он «проводил встречи с избирателями Межгорного района Закарпатской области в поддержку кандидата в народные депутаты по избирательному округу № 70 Александра Кеменяша. При возвращении в город Мукачево неизвестные лица на 4 автомобилях заблокировали дорогу, по которой я двигался. Сотрудники Управления государственной охраны, которые сопровождали меня, обратились к неизвестным лицам с требованием освободить проезд. Вместо этого из одного из автомобилей вышел неизвестный человек, который заявил, что со мной хочет встретиться кандидат в народные депутаты от Партии регионов по избирательному округу № 70 Михаил Ланьо».

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М.Ланьо в комментарии УНИАН подтвердил, что действительно 24 октября работал в своем округе, ехал с одной встречи на другую, и в это время на территории Межгорного района Закарпатья ему навстречу выехал кортеж автомобилей, которые, насколько известно кандидату, принадлежат В.Балоге.

«Я ехал по своей полосе, а кортеж с автомобилем министра МЧС выехал на полосу встречного движения, мне навстречу», - уточнил М.Ланьо.

Он также добавил, что ни его автомобиль, ни авто, в котором ехала его команда, не останавливались, никто из автомобилей не выходил, никто никому ничего не предлагал и не угрожал.

«Все знают, что у В. Балоги, как у министра МЧС, большой штат охраны, поэтому я, как простой кандидат, даже не мог допустить мысли, чтобы применять какие-то уголовные методы, как это называет Виктор Иванович», - уточнил М.Ланьо.

Он также добавил, что все это происшествие является «фантазией человека, которому, возможно, стоит обратиться к врачу».

М.Ланьо при этом уточнил, что не виделся с В.Балогой уже около года.

«Если бы я намеревался встретиться с Виктором Балогой, то просто позвонил бы ему по телефону, а не устраивал бы маскарад, описанный в заявлении министра», - добавил М.Ланьо.

Кроме того, комментируя сам факт обращения В.Балоги к Президенту и Генпрокурору, М.Ланьо отметил: «Я бы, в свою очередь, попросил высшее руководство государства, Верховную Раду внести поправки в законодательство о выборах, которым бы было запрещено баллотироваться в кандидаты в ВРУ без соответствующей проверки у врачей».

Михаил Ланьо стал депутатом Закарпатского областного совета как представитель партии Единый Центр, однако позже перешел в Партию регионов. По неофициальной информации из-за того, что Балога отказывался поддержать его на выборах в Верховную Раду, а регионалы согласились сделать его своим представителем в избирательном округе № 70, замечает сайт Uzhgorod.in.