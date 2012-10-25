Охрана Балоги пошла на таран - ему заблокировали дорогу четыре авто

Лидер «Единого Центра», министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, кандидат в народные депутаты Украины по избирательному округу № 69 Виктор Балога обратился к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с заявлением, в котором просит «немедленно расследовать применение уголовных методов в избирательной борьбе» со стороны провластного кандидата по избирательному округу № 70 Михаила Ланьо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единого Центра».

Как отмечается в обращении В.Балоги к генпрокурору, 24 октября он «проводил встречу с избирателями Межгорского района Закарпатской области в поддержку кандидата в народные депутаты Украины по избирательному округу № 70 Александра Кеменяша. По окончании мероприятия, во время возвращения в г. Мукачево, неизвестными лицами на 4 автомобилях была заблокирована дорога, по которой я передвигался. Сотрудники Управления государственной охраны, сопровождавшие меня, обратились к неизвестным лицам с требованием освободить проезд. Однако из одного из автомобилей вышел неизвестный человек, который заявил, что со мной хочет встретиться кандидат в народные депутаты от Партии регионов по избирательному округу № 70 Михаил Ланьо, известный как криминальный авторитет по кличке «Блюк».

По словам В.Балоги, «оценив ситуацию, сотрудники УГО приняли решение разблокировать проезд самостоятельно. Использовав свой автомобиль в качестве тарана, охрана столкнула с проезжей части один из автомобилей блокировщиков и освободила проезд».

В.Балога просит «Генеральную прокуратуру Украины немедленно провести расследование указанного факта блокировки и причастность к происшествию вышеупомянутого лица».

В.Балога считает, что «такие уголовные методы избирательной борьбы дискредитируют власть, ставят под сомнение законность выборов в Верховную Раду Украины и подрывают авторитет Украины как правового и демократического государства».