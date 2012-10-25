Адвокат говорит, что суд завтра изберет меру пресечения Мельниченко
Завтра в 9.30 Шевченковский суд Киева рассмотрит представления следователя на избрание бывшему майору Управления Госохраны Николаю Мельниченко меры пресечения.
Об этом УНИАН сообщил адвокат Николай Недилько.
Как сообщал УНИАН, 24 октября Н.Мельниченко вернулся из США в Украину и был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту "Борисполь".
В пресс-центре СБУ сообщили, что Главное следственное управление СБУ по доверенности ГПУ расследует уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.328 (разглашение государственной тайны), ч.1 ст. 358 (подделка документов) и ч.3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).
Н.Мельниченко был объявлен в международный розыск, поскольку следственным управлением СБУ по представлению Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело в отношении Н.Мельниченко.
В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск по обвинению в разглашении государственной тайны, подделке документов и превышении служебных полномочий. 26 декабря Печерский райсуд признал законным возбуждение Генпрокуратурой в 2001 г. дела в отношении Н.Мельниченко. Его защита обжаловала это решение, однако Апелляционный суд Киева оставил его в силе.
По данным СМИ, Н.Мельниченко находился в Израиле, и эта страна отказалась его выдавать. В марте он сам заявлял, что находится в США.
3 августа Н.Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя (Италия) по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола.
14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы в Неаполе.