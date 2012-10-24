Ющенко: никто не думает о 29 октября, о том, как стране жить дальше

Об этом, как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», Виктор Ющенко заявил во время интервью телекомпании НТА во Львове.

«У них все завершается 28 октября... никто не думает о 29 октября, о том, как стране жить дальше», - сказал Виктор Ющенко.

Он отметил, что экономический курс нуждается в консолидации и политической стабильности и прогнозируемости.

«Деньги любят стабильность и спокойствие. В Украине постоянно идут политические войны, которые встряхивают экономику», - отметил Виктор Ющенко.

По его убеждению, для преодоления экономического кризиса необходимо провести такие шаги, как жесткую бюджетную политику, ликвидировать дефицит Пенсионного фонда, а также остановить политику непродуманных заимствований.

«Сложная экономическая ситуация началась еще в 2009 году, когда правительство, исповедуя популизм, начал брать «политические» кредиты, чтобы удержаться у власти. Все, что мы сейчас видим, - это последствия их долгов», - сказал Виктор Ющенко. Кроме того, важно предоставить мотивации для работы среднему и малому бизнесу, доля которого составляет всего 9% ВВП. Поддержать такой бизнес должно упрощение регистрационных процедур, в том числе через внедрение так называемого «единого окна», а также предоставление фискальных стимулов.

Виктор Ющенко также сослался на программу экономического национализма, которую предлагает партия «Наша Украина», в которой речь идет прежде всего о поддержке национальных производителей.