Президент Латвии призвала НАТО освободить Украину от ”гнета тоталитарного коммунизма”

Президент Латвии Вайра ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА призвала страны-члены НАТО на предстоящем в Риге саммите альянса объявить о расширении сотрудничества с Украиной и Грузией.

Как передает РИА «Новости», об этом она сказала, выступая на совместном заседании сената и палаты представителей Конгресса США.

"Латвия поддерживает Украину и Грузию в их стремлении к более тесным связям с НАТО", - заявила В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА, призвав страны-члены Североатлантического альянса "сформулировать на саммите в Риге конкретные и расширенные формы сотрудничества с этими двумя странами".

При этом она подчеркнула, что Латвия "готова к развитию дружественных, ориентированных на будущее и прагматичных связей с Россией, являющейся важным соседом ЕС и НАТО".

Напомнив, что Латвия разделяет с Россией "общую границу, а также сложную историю", В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА сообщила американским сенаторам и конгрессменам, что победа во Второй мировой войне "принесла свободу одной половине Европы, но не другой", оставшейся "под сталинистской тиранией и гнетом тоталитарного коммунизма".

Как известно, саммит НАТО в Риге состоится в ноябре 2006 года.