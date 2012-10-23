ЕС надеется, что Киев расследует исчезновение Развозжаева

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Кощанчич.

“Мы знаем об этом деле... Мы пытаемся прояснить факты. Обвинения очень серьезные, и многие вопросы должны быть выяснены. Это требует тщательного расследования со стороны украинских властей”, - сказала она.

М.Кощанчич не предоставила других деталей.

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Л.Развозжаев исчез в Киеве 19 октября, после чего, уже 21 октября оказался в Москве, где был взят под стражу по решению Басманного суда.