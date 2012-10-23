ЕС надеется, что Киев расследует исчезновение Развозжаева
16:50, 23 октября 2012Политика
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Европейский Союз надеется, что Киев проведет расследование по делу исчезновения российского оппозиционера Леонида Развозжаева.
В ЕС пока проясняют факты об исчезновении российского опозиционера. Фото http://gidepark.ru/
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Кощанчич.
“Мы знаем об этом деле... Мы пытаемся прояснить факты. Обвинения очень серьезные, и многие вопросы должны быть выяснены. Это требует тщательного расследования со стороны украинских властей”, - сказала она.
М.Кощанчич не предоставила других деталей.
Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Л.Развозжаев исчез в Киеве 19 октября, после чего, уже 21 октября оказался в Москве, где был взят под стражу по решению Басманного суда.
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