Главу Роспотребнадзора России предлагают отправить к психиатру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Я не уверен, что, в соответствии с Конституцией РФ, господин Онищенко может поставить вопрос о роспуске Государственной думы. Точно так же я не уверен, что Госдума, в соответствии с Конституцией РФ, может поставить вопрос о психиатрическом освидетельствовании господина Онищенко, хотя можно допустить, что его заявление – это симптом очень тяжелой болезни. Но мне кажется, что заявление о психиатрическом освидетельствовании имеет гораздо больше оснований», - сказал парламентарий.

Говоря в целом об антитабачном законопроекте, депутат пояснил, что исходит из позиции, что законы не принимаются или отклоняются Госдумой, а обсуждаются.

«Я сам являюсь безусловным сторонником запрета табакокурения, в первую очередь, как человек некурящий. Но я прекрасно понимаю, что этот законопроект должен быть обсужден со всех сторон, очень тщательно проработан, в первую очередь, для того, чтобы он не превратился в первомайский лозунг», - подчеркнул А.Макаров.

«И никакие, простите, идиотические заявления господина Онищенко, которые выдают, скорее, его психическое состояние, чем содержание вопроса, этого изменить не могут. На мой взгляд, после этого заявления господин Онищенко должен быть немедленно отправлен на психиатрическое обследование. Это будет в данном случае адекватной мерой», - заключил А.Макаров.

Накануне в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Г.Онищенко заявил, что намерен поставить вопрос о роспуске Госдумы, если не будет принят антитабачный закон. «Если наша Дума не примет закон, который внесен, я как гражданин поставлю вопрос о ее роспуске. Я имею право, как избиратель, так говорить», - подчеркнул Г.Онищенко.

18 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечает, что Россия - самая курящая страна в мире, что говорит о ее отсталости.

«Россия – практически самая курящая страна в мире. А что такое «самая курящая» на самом деле? Если говорить по-простому, - это самая отсталая. Курят обычно в самых неблагополучных странах», - сказал Д.Медведев.

По его словам, в России курят 44 млн человек, что составляет треть населения страны, включая детей.

Российский премьер отметил, что правительство рассмотрит законопроект о полном запрете курения в общественных местах, включая здания, где расположены органы государственной власти.