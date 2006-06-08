В посольстве США рассказали, какое именно оружие привезли на ”Advantage”

Посольство США разъясняет, что американские резервисты прибыли в Украину для помощи в модернизации учебного центра, а не для строительства базы НАТО.

Как сообщили УНИАН в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США в Украине, в настоящее время приблизительно 200 резервистов Корпуса морской пехоты США находятся в Крыму в связи с заданием, совместно запланированным украинскими и американскими военными. Все они имеют гражданскую работу в США, где работают, в частности, инженерами-строителями, учителями, агентами по недвижимости, бизнес-менеджерами. Для поддержки своих навыков резервисты ежегодно оставляют свою гражданскую работу на 2-3 недели для выполнения воинского долга. После исполнения этого ежегодного долга они возвращаются на свои гражданские рабочие места в США.

Резервисты относятся к строительному подразделению, которое было приглашено в Крым правительством Украины для помощи в модернизации украинского учебного центра в Старом Крыму вблизи Феодосии. Планируется, что строительный подраздел установит бытовые объекты и некоторые другие элементарные сооружения для использования украинскими военными. Все модернизированные во время этого пребывания сооружения будут оставаться в ведении правительства Украины для использования украинскими воинскими подразделениями. Сообщение, что якобы они прибыли для строительства базы НАТО или США, не отвечают действительности. Сама эта американская группа не является частью каких-либо учений, а была приглашена для подготовки к многонациональным учениям “Си Бриз”, которые должны состояться на Черном море позже этим летом. Строительное подразделение покинет пределы Украины раньше, чем начнутся учения “Си Бриз”.

Правительство Соединенных Штатов покрывает все расходы, связанные с приездом резервистов, включая стоимость строительных материалов, расквартирование и питание.

Торговое грузовое судно “Эдвантидж” прибыло в Феодосию 27 мая и выгрузило строительные материалы и оборудование для работ в Старом Крыму, в частности тяжелые строительные машины, такие как бульдозеры и грейдеры. В соответствии с требованиями американского государственного агентства по безопасности труда к маркировке некоторые из этих контейнеров были обозначены надписями “токсично”. В этих контейнерах содержались такие вещи, как запасные аккумуляторы для транспортных средств, масла и краски, то есть вещества, которые при правильном поведении не являются опасными. Но такая маркировка нужна, чтобы грузчики осторожно относились к содержанию контейнеров. Были привезены также несколько пустых контейнеров, которые планируется использовать для упаковки инструментов и материалов, которые американские строители собираются оставить украинским военным по окончании своего пребывания.

“Эдвантидж” также доставил материалы, которые должны использоваться на учениях “Си Бриз” или в связи с этими учениями, в том числе медицинские материалы для использования в многонациональных учениях по медицинской неотложке, а также стрелковое оружие и легкие вооружения, включая минометы, дымовые шашки, осветительные ракеты, переносные ракетные комплексы, 50-мм пулемет, взрывные устройства, которые используются при подготовке флотских аквалангистов, и заряды к оружию. Такие вооружения обычно используются во время учений силами стран-участниц. Оружие будет строго контролироваться и использоваться лишь в связи с согласованными совместными учениями и с соблюдением правил безопасности. Никакие военные корабли не будут заходить в Феодосийский порт во время учений.

“Си Бриз” - это многонациональные морские учения, соорганизованные Украиной и США для улучшения сотрудничества и координации между странами Черноморского региона. Они должны начаться 18 июля. Эти учения не проводится НАТО. Соорганизаторы пригласили страны региона – как членов НАТО, так и тех, что принимает участие в мероприятиях программы НАТО “Партнерство во имя мира”. Запланировано участие двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Греции, Грузии, Македонии, Молдовы, Германии, Румынии, Соединенных Штатов, Турции, Украины и Хорватии. Еще три страны – Дания, Россия и Испания – собираются направить наблюдателей. Многие мероприятия во время учений должны происходить на море. Некоторые из сухопутных элементов учений должны пройти в Старом Крыму. Сценарий учений полностью придуман и составлен так, чтобы создать ситуации, когда разные военные группы могли бы отрабатывать свои умения в перекрестных мероприятиях. Учения “Си Бриз” проводятся в Украине с 1997 года. Украина принимает участие в программе “Партнерство во имя мира” с 1994 года.

В связи с препятствиями, которые мешают выезду на запланированный объект, строительное подразделение занимается модернизацией помещений, в которых резервисты находятся в Феодосии, а ранее – тех, где они останавливались в Алуште. В воскресенье они проводили церковные службы. Они готовы приступить к выполнению работ, для которых их пригласили в Украину, и, если позволит время, помочь с проектами местной общине, а также отдохнуть в свободное время, воспользоваться гостеприимством и туристическими достопримечательностями Крыма, попробовать кушанья в местных ресторанах и приобрести, перед своим отъездом, сувениры для своих родных.