ВКУ направляет в Украину 300 наблюдателей из 20 стран

За избирательным процессом во всех областях Украины будут следить наблюдатели из 20 стран мира, сообщается на официальном сайте ВКУ.

«Целью краткосрочной миссии ВКУ по наблюдению за выборами является обеспечение более открытого и прозрачного избирательного процесса в Украине», - заявил президент ВКУ Евгений Чолий.

Наблюдатели также проведут мониторинг в украинских посольствах и консульствах всего мира, в том числе в Оттаве и Торонто в Канаде и в Вашингтоне и Нью-Йорке в США, где граждане Украины также будут иметь возможность проголосовать.

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Миссию возглавляют сопредседатели Тамара Галло-Олексий, президент Украинского конгрессового комитета Америки (УККА), и Павел Грод, президент Конгресса украинцев Канады (КУК). УККА и КУК, которые действуют совместно с канадско-украинским фондом (КУФ), предварительно объединили свои миссии под эгидой ВКУ для консолидации опыта наблюдения за выборами и максимальной эффективности. Миссия ВКУ также будет включать работу долгосрочных наблюдателей КУК/КУФ, которые осуществляют наблюдение в Украине сначала июля.

Главным наблюдателем миссии ВКУ является бывший посол Канады в Украине Дерек Фрейзер.

На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 2015 международных наблюдателей.

Контакты для получения более детальной информации Миссии ВКУ по наблюдению за выборами в Украине:

тел.: 044-495-8541, 044-495-8540 и 044-495-8543

электронная почта: sku2012elections@gmail.com

*** ВКУ является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, которая представляет интересы более 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 33 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран. Основанный в 1967 г. как неприбыльная организация, в 2003 г. ВКУ был признан неправительственной организацией со специальным консультативным статусом Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций.