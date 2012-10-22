ГПУ говорит, что российские спецслужбы об Развозжаеве не спрашивали

В Генеральную прокуратуру Украины не поступало официальных обращений от российских правоохранительных органов или от каких-либо других структур по поводу розыска или задержания оппозиционера Леонида Развозжаева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, "в Генпрокуратуру официальные правоохранительные органы РФ не обращались в связи с розыском, исчезновением или задержанием Развозжаева".

За эти несколько дней никаких документов по Л.Развозжаеву в Генпрокуратуру не поступало не только от правоохранительных органов России, но и вообще от каких-либо органов или структур, отметили в ГПУ.