ГПУ говорит, что российские спецслужбы об Развозжаеве не спрашивали
21:25, 22 октября 2012Политика
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В Генпрокуратуру Украины не поступали официальные обращения по поводу Развозжаева.
Развозжаева украли не спрашивая. Фото @IlyaYashin
В Генеральную прокуратуру Украины не поступало официальных обращений от российских правоохранительных органов или от каких-либо других структур по поводу розыска или задержания оппозиционера Леонида Развозжаева.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, "в Генпрокуратуру официальные правоохранительные органы РФ не обращались в связи с розыском, исчезновением или задержанием Развозжаева".
За эти несколько дней никаких документов по Л.Развозжаеву в Генпрокуратуру не поступало не только от правоохранительных органов России, но и вообще от каких-либо органов или структур, отметили в ГПУ.
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