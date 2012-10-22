Янукович верит, что поделить море с Россией наконец-то удастся

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заявления для прессы по результатам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По словам В.Януковича, сегодняшняя встреча с С.Путиным подтвердила взаимное понимание, что завершение договорно-правового оформления украинско-российской государственной границы должно сопровождаться комплексом мероприятий, способствующих развитию существующих деловых контактов, а также свободному перемещению граждан Украины и России.

В.Янукович также высоко оценил подписание сегодня двух межправительственных документов, реализация которых будет способствовать активизации двухсторонних отношений.

Как сообщал УНИАН, 19 октября министр иностранных дел Украины Константин Грищенко выразил мнение, что в ближайшее время Украина и Россия найдут «взаимоприемлемые решения» в вопросе делимитации границы в Азовском море и Керченском проливе.

«Думаю, что в самое ближайшее время мы сможем выйти на взаимоприемлемые решения, которые будем готовы предоставить руководству двух стран», - сказал К.Грищенко, добавив, что стороны сумели договориться о самых важных параметрах и сейчас необходимо решать вопросы на экспертном уровне.

Справка УНИАН. 12 июля Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович подписали совместное заявление о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях.

Тогда же, 12 июля, РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации сообщило, что Москва и Киев на переговорах предварительно условились, что остров Тузла отойдет Украине, а Россия сохранит «право ключа» прохода судов через Керченский пролив.

Позже в СМИ появилась информация, что проблема разграничения морских пространств предусматривает пакетное решение: Москва идет на делимитацию, а Киев, в свою очередь, соглашается на модернизацию Черноморского флота России, базирующегося в Крыму.