Путин возлагает надежды на украинские выборы

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем в государственной резиденции в Ново-Огарево.

«В Украине завершается парламентская избирательная кампания, и мы искренне желаем, чтобы выборы в Верховную Раду обеспечили дальнейшее поступательное демократическое развитие братской Украины», - сказал В.Путин.

«Заинтересованы в том, чтобы по итогам голосования курс на тесное взаимодействие наших стран получил дополнительный импульс», - подчеркнул Президент РФ.