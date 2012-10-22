Путин возлагает надежды на украинские выборы
19:53, 22 октября 2012Политика
3184
Президент России Владимир Путин надеется, что после выборов в Верховную Раду курс на сближение Украины и РФ получит дополнительный импульс.
Путин ждет новый импульс
Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем в государственной резиденции в Ново-Огарево.
«В Украине завершается парламентская избирательная кампания, и мы искренне желаем, чтобы выборы в Верховную Раду обеспечили дальнейшее поступательное демократическое развитие братской Украины», - сказал В.Путин.
«Заинтересованы в том, чтобы по итогам голосования курс на тесное взаимодействие наших стран получил дополнительный импульс», - подчеркнул Президент РФ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter