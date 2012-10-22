Украина и РФ договорились не облагать налогами товары для коопераций

17:03, 22 октября 2012
Политика
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Между правительствами Украины и Российской Федерации подписан протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2012 году.

Янукович и Путин проконтролировали подписание

Как передает корреспондент УНИАН, протокол был подписан сегодня в Москве в присутствии президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина.

Протокол позволяет двум сторонам реализовывать положение межправительственного соглашения о производственной кооперации от 24 апреля 1998 года, в соответствии с которым товары (услуги), поставляемые по производственной кооперации, не облагаются налогом на добавленную стоимость и акцизами.

Этот документ непосредственно регламентирует порядок и условия формирования номенклатуры товаров, которые поставляются по производственной кооперации хозяйственными субъектами Украины и России в 2012 году, а также объемы их поставок и перечень этих хозяйствующих субъектов.

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