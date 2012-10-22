СМИ: Похищенного в Киеве российского оппозиционера арестовали

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Л.Развозжаев также является активистом «Левого фронта» и помощником депутата Госдумы РФ Ильи Пономарёва.

Басманный суд Москвы уже санкционировал арест Л.Развозжаева, причем без уведомления адвокатов, отмечает радиостанция.

Как сообщает радио «Свобода», лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов призвал к массовой манифестации в понедельник вечером у здания Следственного комитета РФ в Москве с требованием освободить своих сторонников Л.Развозжаева и Константина Лебедева.

По словам С.Удальцова и И.Пономарева, Л.Развозжаева доставили в Москву из Киева, где он был якобы похищен российскими спецслужбами, и арестовали на два месяца по делу о подготовке массовых беспорядков.

Официальных подтверждений об аресте Л.Развозжаева и его местонахождении нет.

Уголовное дело против С.Удальцова, Л.Развозжаева и К.Лебедева основано на данных из фильма «Анатомия протеста-2», показанного телеканалом НТВ.

К.Лебедев уже отправлен под арест на 2 месяца, с С.Удальцова взята подписка о невыезде.