Колесников пообещал Донецку метро до 20 декабря - пока на бумаге

Об этом он заявил сегодня, выступая в Донецке на V Международном инвестиционном саммите, который в этом году посвящен вопросам реализации Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., в том числе улучшению инвестиционного климата и созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в государстве.

«Сегодня мы работаем над проектом донецкого, харьковского и днепропетровского метрополитенов. Проект донецкого наземного метро будет представлен в Донецке не позднее 20 декабря», - заявил Б.Колесников.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» в апреле этого года начала работу над проектом Донецкого метрополитена, который будет строиться наземным способом. По словам Б.Колесникова, реализация проекта в Донецке должна начаться не позднее марта следующего года.