Тигипко уверяет, что обвала гривни не будет

Заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко заверил, что обвала гривни после выборов не будет. Об этом он заявил во время пресс-конференции в официальном пресс-центре ПР в четверг, 18 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По словам С.Тигипко, украинская экономика зависит от ситуации в мире. Но эффективная и взвешенная работа правительства позволяет держать национальную валюту стабильной.

«Сейчас у нас есть полная вертикаль власти. И это очень важно», - подчеркнул политик.

«Обвала гривни не будет. Никто этого не дождется. Кстати, у нас еще в игру не вступал Национальный банк. В большинстве европейских стран уже задействованы силы национальных банков (по преодолению мирового кризиса - ПР)», - отметил он.

Заместитель председателя ПР также напомнил, что для развития экономики был принят ряд стратегически важных решений. В частности, Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с СНГ, поддерживается и развивается торговля с Турцией, принят закон об индустриальных парках, законы, которые будут стимулировать создание новых рабочих мест, и закон о занятости.