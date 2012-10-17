МИД РФ говорит, что СМИ неправильно поняли слова о признании Приднестровья

Об этом говорится в переданом агентству УНИАН комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с появившимися в последние дни в СМИ интерпретациями позиции Российской Федерации по Приднестровскому урегулированию.

«Принципиальный подход российской стороны к этой проблеме не изменился: она последовательно исходила и исходит из уважения суверенитета, территориальной целостности Республики Молдова и закрепленного в ее Конституции нейтрального статуса государства», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что именно на этой основе Москва выступает за поиск всеобъемлющего долгосрочного политического урегулирования, которое обеспечит особый надежно гарантированный статус Приднестровья.

«Мы по-прежнему убеждены, что только Кишинев и Тирасполь сами могут решить эту проблему. Международное сообщество, в том числе Россия, будут этому способствовать и относиться с уважением к такому решению», -отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 13 октября на пресс-конференции в Тирасполе посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев заявил, что Россия может признать Приднестровье в случае утраты Молдовой государственного суверенитета и статуса нейтральной страны.

"В случае утраты Молдовой суверенитета или нейтралитета Российская Федерация вернется к вопросу реализацией Приднестровьем права на самоопределение", - сказал российский дипломат.

По его мнению, окончательный план урегулирования должны выработать стороны конфликта на основе компромисса.

"Цель переговоров - строить дальнейшее сосуществование Тирасполя и Кишинева. В какой форме, по какой модели - это решать Тирасполю и Кишиневу. Ключ от Приднестровской проблемы лежит не в Москве, не в Киеве, не в Вене, не в Брюсселе, не в Вашингтоне. Ключ к решению проблемы Приднестровья лежит в Кишиневе и Тирасполе", - подчеркнул С.Губарев.

По его словам, нынешняя ситуация в переговорном процессе соответствует позициям середины 90-х годов прошлого столетия.

Незадолго до распада СССР, 2 сентября 1990 года, пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдовы объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем - независимой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с центром в Тирасполе. При этом город Бендеры и несколько прилегающих к нему правобережных сел высказались за вхождение в состав ПМР. Причиной для такого шага стали заявления националистически настроенных радикалов в Кишиневе о выходе Молдовы из СССР и возможности ее присоединения к Румынии.

Власти Молдовы не согласилась с решением приднестровских депутатов и попытались решить проблему, введя войска в непризнанную республику. В марте 1992 года в Приднестровье начался вооруженный конфликт, который продолжался несколько месяцев. В результате Кишинев утратил контроль над левобережными районами, и Приднестровье стало территорией фактически неподконтрольной Кишиневу со всеми атрибутами государственности, включая собственную валюту.

Международного признания Тирасполь не получил, но активно этого добивается. Молдову такой вариант не устраивает, она предлагает приднестровцам автономию в составе единого государства.

Мир в зоне конфликта поддерживают Совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 - приднестровских, 355 - молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.