Сегодня вступает в силу закон о Земельном банке

Документ опубликован в газете «Урядовий кур’єр» (№187 от 13 октября 2012 г.).

Согласно закону он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ вносит изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» и устанавливает особенности функционирования Государственного земельного банка.

В частности, отношения, связанные с функционированием Государственного земельного банка регулируются Законом «О банках и банковской деятельности» в части, не противоречащей земельному законодательству.

Кабинет министров имеет право сформировать уставный капитал Государственного земельного банка как за счет взносов в денежной форме, так и в виде земельных участков.

Особенности выдачи государственному земельному банку банковской лицензии, а также осуществление регулирования и надзора за Государственным земельным банком с учетом специфики его деятельности должен установить Национальный банк Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

Верховная Рада приняла этот закон 18 сентября 2012 года.