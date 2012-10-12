В Киеве обстреляли агитационную палатку Чорновола
10:29, 12 октября 2012Политика
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В Дарницком районе столицы неизвестные обстреляли агитационную палатку депутата Тараса Чорновола, который баллотируется в Верховную Раду по 212 округу в Киеве.
Чорновил обратился в милицию
Об этом Украинской правде сообщила пресс-служба депутата.
Как говорится в сообщении, на Позняках неизвестные выпустили около тридцати пуль из пневматического оружия в палатку с агитационной продукцией.
"Очевидно, что стреляли для того, чтобы напугать. И для того, чтобы не произошла моя встреча с избирателями. Слава Богу, что не попали в людей, которые находились рядом", - заявил Чорновил.
Депутат вызвал милицию, которая зафиксировала факт обстрела.
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