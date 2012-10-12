В Киеве обстреляли агитационную палатку Чорновола

Об этом Украинской правде сообщила пресс-служба депутата.

Как говорится в сообщении, на Позняках неизвестные выпустили около тридцати пуль из пневматического оружия в палатку с агитационной продукцией.

"Очевидно, что стреляли для того, чтобы напугать. И для того, чтобы не произошла моя встреча с избирателями. Слава Богу, что не попали в людей, которые находились рядом", - заявил Чорновил.

Депутат вызвал милицию, которая зафиксировала факт обстрела.