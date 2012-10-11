Колесниченко уже грозит тюрьмой «паночкам» с Западной Украины

Об этом сообщает ВВС Украина.

В интервью севастопольскому телеканалу "НТС" депутат сообщил, что областные советы уже отклонили протесты местных прокуратур по этому поводу, и теперь прокуратуры будут обращаться в суд.

"Но главное – в другом: с 10 августа закон действует по всей территории Украине. И если хоть один областной паночок попробует не выполнить норму закона - а мы там все предусмотрели - должностные лица будут привлекаться к ответственности: от административной до уголовной", - сказал В.Колесниченко.

На днях Львовский областной совет признал закон о принципах государственной языковой политики недействительным на территории области. Инициатор решения, депутат облсовета Ирина Фарион объяснила это "антигосударственной сущностью закона и грубыми нарушениями при его принятии".

Ранее подобные решения приняли облсоветы в Тернополе и Ивано-Франковске.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада Украины приняла Закон "О принципах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с грубыми нарушениями.

10 августа закон «О принципах государственной языковой политики» вступил в силу.