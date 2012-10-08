В Украине может появиться памятник Богдану Ступке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время прямой линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Нужно принять меры по увековечиванию памяти Богдана Ступки», - сказал Н.Азаров.

По его мнению, лучшим местом для памятника является территория возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где многие годы работал Б.Ступка.

«Его можно поставить как за деньги государственного бюджета, так и за счет народных средств. Народный памятник более ценен. Когда государство выделяет деньги - это одно, но когда народ собирает, кто по 5 гривень, кто по 100, кто по 10 тысяч гривень – такой памятник будет поставлен. И это будет лучшая дань памяти нашему великому актеру», - отметил Н.Азаров.