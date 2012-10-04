Ющенко назвал главные ошибки своего президентства

Об этом он заявил в эфире Первого национального. «Это были шаги во внутренней политике, которые не позволили на сегодняшний день реализоваться демократическому курсу в широком понимании. Аспекты были переведены на взаемопоборення, на противостояния, в конце концов, девальвировало власть », - заявил Виктор Ющенко.

«Когда закончилась Оранжевая революция и произносился лозунг« Бандитам - тюрьмы! ", Я исходил из мысли, что наиболее правильно было назначить тех людей, которые позиционировались как борцы с коррупцией, как борцы с бандитами», - отметил лидер «Нашей Украины». Но, по его словам, «ошибка была в том, что люди, пришедшие в эти органы, оказались теми, кто с первого дня занимался исключительно политикой. Поэтому постепенно тема ответственности за борьбу с коррупцией перешла на Банковую ».

Третий Президент Украины поставил риторический вопрос: «Сколько людей посадил в тюрьму Александр Квасневский, Лех Качиньский или Президент Ширак?» - И сам ответил: «По всем демократических странах ответ один - ни одного. Президент не сажает. Уголовное преследование человека возможно в трех национальных институтах: МВД, СБУ и Генпрокуратура. Только они могут преследовать человека, а Президент не имеет такого права, иначе - не демократия ».

Подытоживая, Виктор Ющенко заявил: «Все кадровые решения на тот момент я делал по требованию общества. К сожалению, они оказались ложными, но ответственность за них несу только я лично. Это мои ошибки, а не общества ».