СМИ: Янукович уменьшает количество зарубежных визитов

Об этом пишет газета «Сегодня».

Согласно подсчетам издания, в 2010 году Президент летал в страны Евросоюза 10 раз, в 2011-м - 9, а в 2012-м - 3, две из этих поездок были на международные саммиты в Давосе и Мюнхене.

«Нынешний год еще не закончился, но, по нашей информации, в октябре Президент никуда не полетит, а из планов на ноябрь и декабрь нам известно лишь о ноябрьской поездке в Туркменистан на саммит СНГ и о визите в Китай, который не имеет еще четких дат. Хотя нельзя исключать, что традиционный декабрьский саммит Украина-ЕС все же состоится в Брюсселе», - отмечает «Сегодня».

Интересно, что вчера на совещании украинских послов президент заявил, что «Киев внимательно анализировал и будет анализировать любые сигналы от партнеров из Европейского Союза и других стран», но при этом «мы считаем недопустимыми любые формы давления на Украину». «Сегодня» предполагает, что речь может идти о политическом давлении со стороны ЕС и США.

По данным газеты, в отличие от ЕС, количество визитов в США остается стабильным: это тоже поездки на международные саммиты, но при каждой из них Янукович встречается с Президентом Бараком Обамой. К этому можно добавить, что с Президентом США он встречался еще и в Сеуле.

Российский вектор, судя по количеству визитов, тоже несколько ослаб. «Правда, в статистике не учитываются встречи с Президентами РФ в Харькове, Киеве и Ялте... Впрочем, в 2012-м, как минимум, еще одна встреча с Владимиром Путиным у Януковича будет в Ашхабаде в ноябре», - информирует издание.