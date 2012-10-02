Журналисты считают, что отменить "клевету" помогла их сплоченность

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал журналист Егор Соболев во время акции протеста возле Верховной Рады Украины.

Он подчеркнул, что журналисты благодарны всем депутатам, которые сегодня проголосовали за отмену указанного законопроекта.

«Закон вообще выбросили из Верховной Рады, поэтому мы очень рады, мы очень благодарны каждому народному депутату, который проголосовал «за», - сказал он.

Е.Соболев подчеркнул важность того, что журналисты, как и во время голосования за доступ к публичной информации, собрали конституционное большинство в ВР.

«Выходит, что мы можем все», - отметил журналист.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривалось ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Вчера, 1 октября, возле Верховной Рады Украины проходила акция журналистов и политиков против принятия закона об усилении ответственности за распространение клеветы.

Сегодня, 2 октября, Верховная Рада Украины отменила свое решение об одобрении в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». За данное решение проголосовали 349 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.