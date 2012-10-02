В оппозиции уверены, что власть вернется к «закону о клевете»

Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк убежден, что после парламентских выборов нынешняя власть попытается вернуться к принятию закона об усилении ответственности за клевету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Верховной Рады.

«Они будут делать все, чтобы вернуться к его принятию после формирования новой Верховной Рады», - сказал А.Яценюк.

По словам А.Яценюка, сегодня парламентское большинство принимало решение об отмене законопроекта «как коты, которые нашкодили и сбежали».

Он отметил, что большинство показало, что боится собственного народа. В то же время, сказал А.Яценюк, сегодняшняя победа является только временной победой. «Борьба не завершена. Борьба должна продолжаться», - сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко сказал, что Президент и Партия регионов должны четко засвидетельствовать свою позицию, что они против принятия данного закона в будущем.

«До выборов у нас и парламентское большинство, и власть добры к украинскому народу и журналистам. Но крайне важно, чтобы этот закон не появился на следующий день после избирательной кампании», - сказал он.

Н.Томенко заявил, что если Президент действительно выступает против его принятия, то он должен освободить автора законопроекта Виталия Журавского от должности своего советника.

«Мы ждем четкого заявления, что в парламенте следующего созыва этого законопроекта не будет», - сказал Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от Партии регионов В.Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также протесты журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения ВР о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

1 октября возле Верховной Рады прошла акция журналистов и политиков против принятия закона об усилении ответственности за распространение клеветы.

Сегодня, 2 октября, ВР отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека».