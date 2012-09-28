Суд оставил русский язык региональным в Донецкой области

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил юрист, член Донецкой областной организации «Всеукраинский комитет защиты прав человека» Александр Бакунец, который является одним из авторов соответствующего иска к облсовету.

По его словам, сегодня суд «отказал в иске в полном объеме».А. Бакунец отметил, что суд не предоставил сегодня аргументы, которыми руководствовался в принятии такого решения, но, возможно, они будут письменно изложены, когда истцам на руки выдадут данное решение.

«Суд неизвестно чем мотивировал отказ, поскольку были зачитаны только вступительная и результативная части. Узнаем до 4 октября, когда нам на руки выдадут в полном объеме это решение суда с мотивировочной частью», - сказал юрист. При этом он добавил: «Чем руководствовался суд, отказывая сейчас?... Ну, возможно, изменилась политическая ситуация в стране и правосудие в Украине преодолено, а в Донецке правосудие установлено. Другого пояснения у меня нет».

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А. Бакунец подчеркнул, что «факт того, что областной совет вышел за рамки своих полномочий, принимая решение по языковому вопросу, очевиден».

«Мы уверены в своей правоте на 100%. Более того, сам автор закона четко говорит, что областные советы не имеют права принимать решения по языковому вопросу. Самим законом установлено, что эти вопросы решаются на пленарных заседаниях сельских, поселковых, городских советов и все», - объяснил юрист.

Он сообщил, что, когда данное решение будет выдано судом, «тогда у нас будут основания, чтобы его обжаловать». «Мы подадим в Донецкий областной апелляционный административный суд апелляцию. Если нас не будет устраивать решение апелляционной инстанции, мы подадим в кассационную», - сказал А. Бакунец. И иронично заключил: «Суд, видимо, может принять решение, что солнце всходит на западе, дважды два – восемь и поставить под этим свою подпись. Я им сочувствую».

Как сообщал УНИАН, Донецкая областная организация «Всеукраинский комитет защиты прав человека» 31 августа 2012 года подавала в суд иск, в котором требовала признать незаконным и недействительным со дня его принятия решение Донецкого облсовета от 16 августа 2012 г. о реализации Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» на территории региона».