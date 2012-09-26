Оппозиция ждет решения ЕСПЧ по Тимошенко в ближайшие недели

Об этом сегодня в интервью 5-му каналу заявил заместитель лидера партии «Батькивщина», экс-вице-премьер-министр Григорий Немыря.

«Мы ожидаем такое решение в ближайшие недели», - сказал он. В то же время Г.Немыря отметил, что конкретная дата пока неизвестна. «Мы не знаем даты, когда это будет решение. Но прецеденты о которых мы знаем, говорят о том, что мы можем ожидать такое решение в ближайшие недели», - добавил он. Г.Немыря напомнил, что именно об этом заявлял и Генсек Совета Европы Торбйорн Ягланд.