Милиционеров, причастных к убийству МЧСника, уволили с работы

Трое милиционеров Нежинского горрайотдела внутренних дел УМВД Украины в Черниговской области, причастные к убийству заместителя командира специального авиационного отряда МЧС Украины по летной подготовке подполковника внутренней службы Олега Довганюка, уволены из органов внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Черниговской области.

По информации ЦОС, 6 июня сотрудникам Нежинского ГРО объявлено содержание приказа об увольнении. Они сдали дела, им выданы трудовые книжки.

Также правоохранители сообщают, что 6 июня была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза тела погибшего сотрудника МЧС представителями Республиканского бюро судебной экспертизы (г. Киев) и черниговскими судмедэкспертами (всего 5 человек). Заключение повторной судебно-медицинской экспертизы будет направлено в прокуратуру.

Отдел внутренней безопасности в Черниговской области ДВБ ГУБОП МВД Украины и прокуратура Черниговской области занимаются расследованием этого дела.

Как отмечает ЦОС, если в ходе следствия выяснится причастность к инциденту других работников милиции, они будут немедленно уволены из органов внутренних дел.

Материалы проверки направляются в органы прокуратуры для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций обнародовало в СМИ заявление, в котором выразило обеспокоенность тем, что правоохранительные органы не проводят оперативных и процессуально-следственных действий по факту избиения сотрудниками милиции подполковника О.Довганюка, что привело к его гибели. В МЧС вызывает обеспокоенность то, что до сих пор каких-либо конкретных сведений по поводу заключения судебно-медицинской экспертизы тела О.Довганюка и факту возбуждения уголовного дела в отношении чрезвычайного происшествия прокуратура района не предоставляет ни руководству САО, ни представителям МЧС Украины, ни родным О.Довганюка.

МЧС отмечало, что в средствах массовой информации широко сообщалось об инциденте на городском пляже Нежина 1 июня, в результате которого погиб подполковник МЧС. Пилот якобы угрожал пистолетом, а присутствовавшие на месте происшествия трое сотрудников МВД, которые не были при исполнении служебных обязанностей, обезоружили его. Во время стычки подполковника один раз ударили рукой по голове, в результате чего он получил травму, несовместимую с жизнью.

При этом МЧС отмечает, что официальное сообщение, распространенное пресс-службой другого ведомства, содержит весьма существенные неточности. В частности, ничего не говорится о том, что в действительности в драке пострадали двое – подполковник и его коллега, которая пыталась его защитить. Также очевидцы свидетельствуют, что с О.Довганюком в действительности дрались пятеро, а не трое мужчин, просто двое из них сразу после драки скрылись на автомобиле.

Также МЧС отмечает, что пробы на наличие алкоголя трех сотрудников милиции, которые били летчика, дали положительный результат, что подтвердило показания свидетелей о том, что милиционеры находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В то же время, отмечает МЧС, каких-либо оперативных и процессуально-следственных действий местными правоохранительными органами по факту избиения сотрудниками милиции О.Довганюка не проводится. Следствие не принимает во внимание показания двух свидетелей, отмечают в МЧС.

Как говорится в сообщении МЧС, “изложенное выше наводит на мысль, что “инцидент” с участием сотрудников милиции просто пытались “замять”.