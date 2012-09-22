Регионал говорит, что Власенко и Кирш сами себя зеленкой обливают

Об этом политик заявил в эфире телеканала ТВi, пишет gazeta.ua.

"Власенко даже купается в этой зеленке", - отметил Святаш.

"Что касается Кирша, то у него полтора или два процента рейтинг на округе. Кому он нужен?" - отметил "регионал".

Он убежден, что и Власенко, и Кирш сами устроили против себя покушения.

"Вы знаете, у нас очень любят сами себя оскорблять, а потом говорить: нас власть бьет. Кому этот Кирш нужен? Никому он, кроме самого себя ... И ничего больше, чем сделать на себя покушение, как Власенко делал, он не может сделать. Поэтому это все дурка", - подытожил Святаш.

Напомним, в Харькове зеленкой неоднократно обливали защитника экс-премьера и лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко Сергея Власенко, а недавно такой же атаке был подвергнут кандидат в народные депутаты Александр Кирш.