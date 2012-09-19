Постпред Президента призвал журналистов не воспринимать власть, как оппонентов

Постоянный представитель Президента Украины в Верховной Раде заявляет, что Виктор Янукович не давал указание готовить закон о клевете.

Об этом Юрий Мирошниченко заявил на заседании Межведомственной рабочей группы, сообщает Украинская правда.

"Ни администрация Президента, ни Президент никогда не давали указания готовить этот законопроект. Я не знал, что он появится в зале. Обвинения в адрес Президента некорректны", - отметил Мирошниченко.

Он обратился к журналистам с призывом "не воспринимать нас, как оппонентов".

На вопрос, почему сам Мирошниченко голосовал за этот закон в первом чтении, он ответил: "Меня не было в зале в этот момент. Я буду разбираться, как голосовала моя карточка".

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В свою очередь автор законопроекта Виталий Журавский также заявил, что никогда не разговаривал ни с Президентом, ни с главой его администрации Сергеем Левочкиным относительно этой инициативы.

На вопрос, почему один из документов имеет свойство файла "Администрация президента Украины", Журавский ответил: "Как внештатный советник президента Украины я посещал общую комнату в администрации, где работают внештатные советники".

"Я пользовался компьютером в этой комнате, и на флешке отредактировал этот файл", - отметил он.

В то же время, как напоминает УП, при таком редактировании файла не появляются свойства компьютера на котором работают. Свойства файла "АП" могли заявиться в файле только созданном на компьютере в администрации.

В ходе дискуссии журналисты выступили за отмену принятого в первом чтении законопроекта о клевете.

По результатам заседания на голосование был вынесен проект решения рабочей группы о рекомендации парламенту отменить законопроект. За это решение проголосовали 5 членов группы. В основном они представляли журналистские организации. В свою очередь руководитель группы, пресс-секретарь Президента Дарья Чепак отметила, что на сегодняшней встрече отсутствовала большая часть членов группы, и поэтому голосование продолжится в электронной форме.